Ашхабад, , 08:27 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил свою приверженность к принципу равенства и справедливости в доступе к воде. Таким мнением глава государства поделился в рамках четвёртого Азиатско-Тихоокеанском водного саммита, передаёт газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

Из-за того, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет роль одного из мощнейших центров мирового развития, на него ложится ответственность за пользование водными ресурсами, подчеркнул президент.

«Убеждены, что главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека», — отметил Сердар Бердымухамедов.

Бердымухамедов считает, что этот вопрос должен решаться последовательно. Для этого необходимо опираться на нормы международного права, учитывать интересы каждой страны.