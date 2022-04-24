Ашхабад, 24 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил свою приверженность к принципу равенства и справедливости в доступе к воде. Таким мнением глава государства поделился в рамках четвёртого Азиатско-Тихоокеанском водного саммита, передаёт газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Из-за того, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет роль одного из мощнейших центров мирового развития, на него ложится ответственность за пользование водными ресурсами, подчеркнул президент.

«Убеждены, что главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека», — отметил Сердар Бердымухамедов.

Бердымухамедов считает, что этот вопрос должен решаться последовательно. Для этого необходимо опираться на нормы международного права, учитывать интересы каждой страны.