Москва, 24 апреля 2022, 08:15 — REGNUM Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя терминал на военном аэродроме в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 23 апреля на брифинге.

Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Минобороны.рф

Конашенков рассказал, что на логистическом терминале военного аэродрома хранилось вооружение, поставленное из США и стран Европы. Представитель Минобороны России добавил, что в течение дня ракетами воздушного базирования поражены 22 военных объекта Украины.

Среди этих объектов два командно-наблюдательных пункта и пункт управления бригады, 11 опорных пунктов и места сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Также силами ВКС России уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции. Среди других пораженных объектов указаны три склада вооружения и военной техники в районах Идьичевка и Краматорск.