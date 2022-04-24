Москва, 24 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя терминал на военном аэродроме в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 23 апреля на брифинге.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Конашенков рассказал, что на логистическом терминале военного аэродрома хранилось вооружение, поставленное из США и стран Европы. Представитель Минобороны России добавил, что в течение дня ракетами воздушного базирования поражены 22 военных объекта Украины.

Среди этих объектов два командно-наблюдательных пункта и пункт управления бригады, 11 опорных пунктов и места сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Также силами ВКС России уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции. Среди других пораженных объектов указаны три склада вооружения и военной техники в районах Ильичевка и Краматорск.