Чита, 24 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 24 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 861 (+49 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 449 пациентов (+58 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число жертв составляет уже 2 663 человека (+1 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 331 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 332 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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