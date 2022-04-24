Москва, , 08:09 — REGNUM ФРГ выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с РФ, считает сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Курс на сворачивание отношений с РФ — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал он вTelegram-канале.

По его мнению, поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из РФ, не противоречат данному «стратегическому разрыву».

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 г. Германия будет «в значительной степени» независима от газа из РФ, а зависимость от угля и нефти из РФ будет существенно снижена уже к лету 2022 г.