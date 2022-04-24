Херсон, 24 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Разминирование в частном секторе одного из посёлков Херсонской области начали российские военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота (ЧФ). Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны России.

torange.biz Артиллеристский снаряд

Уточняется, что после обстрелов со стороны украинских боевиков во дворах, в домах и на участках мирных жителей остаётся довольно внушительное количество неразорвавшихся снарядов, представляющих огромную опасность. Ежедневно российские военнослужащие выезжают на обезвреживание найденных местными жителями боеприпасов.

В частности, была обезврежена управляемая авиационная ракета. Она была извлечена из грунта военнослужащими инженерного подразделения ЧФ, затем её уложили в контейнер и увезли для дальнейшего уничтожения в безопасном месте. Отмечается, что для операций по обезвреживанию боеприпасов сапёры применяют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2). Специалистам приходится действовать с повышенной осторожностью в связи с тем, что снаряды, как правило, находятся рядом с жилыми домами.