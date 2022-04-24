Иркутск, 24 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Пасхой. В его обращении сказано:

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верущих в Пасху

«Дорогие друзья! Поздравляю всех православных христиан с великим праздником святой Пасхи!

Светлое Христово Воскресение — символ веры, очищения, возрождения и продолжения жизни. В этот радостный день хочу пожелать вам добра, здоровья, всего самого светлого и хорошего! И пусть времена нынче не самые простые. Но это не отменяет нашей веры в лучшее, веры в людей и справедливость.

Спасибо всем, кто просто так, по зову сердца, протягивает руку помощи тем, кто в этом нуждается. Спасибо тем, кто умеет видеть хорошее и благодарить за это. Вместе мы пройдем все испытания.

Я желаю вам встретить Пасху за семейным столом, в кругу самых близких людей, тех, кто любит и поддерживает вас! С праздником!».

Напомним, православные всего мира отмечают сегодня, 24 апреля, Пасху. Накануне Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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