Москва, 24 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. О героических действиях старшего лейтенанта Антона Калинченко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 24 апреля в Минобороны России.

Минобороны России Старший лейтенант Антон Калинченко

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Старший лейтенант Антон Калинченко вместе с вверенным ему подразделением инженерных войск был включен в состав батальонно-тактической группы ВДВ для наведения понтонный переправы через водную преграду.

Продвигаясь по указанному маршруту к месту наведения переправы, Антон обнаружил присутствие вражеских сил из числа вооруженных формирований украинских националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие вступили в бой с украинскими радикалами.

Грамотно расположившись на местности, подразделение Антона Калинченко одним из первых атаковало боевиков.

В результате боестолкновения с ожесточенно сопротивляющимися националистами Антон получил повреждения, однако, оказав себе самостоятельно первую медицинскую помощь, продолжил вести бой до полного уничтожения противника.