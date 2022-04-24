Москва, , 07:58 — REGNUM О героических действиях ефрейтора Вадима Ялалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 24 апреля в Минобороны России.

Ефрейтор Вадим Ялалов, водитель боевой машины пехоты Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Перед гаубичным артиллерийским дивизионом, в составе которого действовал ефрейтор Вадим Ялалов, была поставлена задача — организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов.

Расположившись в боевых порядках организованной обороны, ефрейтор Ялалов, умело совершая противоогневые маневры, обеспечивал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня.

В течение суток дивизион отразил несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению противника.

В результате одного из залпов, Вадим получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако, несмотря на полученное ранение, из боя не вышел и продолжил оборонять населенный пункт.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Вадима Ялалова экипажем боевой машины пехоты был нанесен значительный урон живой противнику, что позволило отстоять освобожденный населенный пункт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны РФ рассказали о подвиге старшего матроса Максима Леухина

Читайте развитие сюжета: В Минобороны РФ рассказали о подвиге старшего лейтенанта Антона Калинченко