Москва, , 07:55 — REGNUM О героических действиях старшего матроса Максима Леухина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 24 апреля в Минобороны России.

Старший матрос Максим Леухин Минобороны России

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Старший матрос Максим Леухин, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. По мере приближения к району колонна подверглась минометному обстрелу со стороны противника.

Осознавая, что попадание снаряда в грузовик с боеприпасами приведет к детонации и повреждению в колонне автомобилей, Максим, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов, после чего своевременно доставил наступающим российским подразделениям.

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