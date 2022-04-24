Москва, , 07:49 — REGNUM Нападение на фигуру бабушки с флагом СССР, ставшей символом борьбы с нацистами на Украине, совершили неизвестные вандалы в московском районе Куркино. Видеозапись акта вандализма была выложена 23 апреля в группе «ДТП и ЧП Москва и МО МСК» в социальной сети «ВКонтакте».

Бабушка с красным флагом Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия»

Фигура бабушки с Красным Знаменем, выполненная из картона, была установлена возле стоматологической клиники. Таким образом владелица клиники хотела выразить свою поддержку российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Ночью трое неизвестных с бутылками в руках подошли к клинике, и один из мужчин ударил кулаком по фигуре с такой силой, что её верхняя часть отломилась. «Обезглавив» изображение бабушки, боец с картонными фигурами удалился с места происшествия.

Напомним, пожилая женщина стала символом сопротивления украинским националистам, растоптавшим Красное Знамя, с которым она вышла к боевикам, приняв их за российских военнослужащих. Глумясь над бабушкой, националисты дали ей взамен пакет с продуктами, но женщина вернула его, хотя явно нуждалась в помощи.

Историю подвига бабушки с флагом СССР рассказал в Совбезе ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, вызвав широкий резонанс. В России изображения смелой пожилой женщины появились на баннерах и фасадах зданий во многих городах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, изображение украинской бабушки, которая вышла к украинским боевикам с флагом СССР, будет размещено на корпусе ракеты-носителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Изображение украинской бабушки со знаменем появится на космической ракете