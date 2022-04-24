Иркутск, , 07:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 24 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8590 человек, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 167 (+109 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 425 (+6 за сутки).

В то же время выздоровели 285 788 пациентов (+134 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 670 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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