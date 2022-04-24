Донецк, , 07:46 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:05 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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