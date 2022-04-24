Мариуполь, ДНР, , 07:50 — REGNUM Жители Мариуполя смогли встретить Пасху в Храме Покрова Божией Матери. Об этом 24 апреля сообщили РИА Новости.

Верующая в Пасху Дарья Драй © ИА REGNUM

Местные жители пришли в храм, чтобы встретить праздник Пасхи. На сегодняшний день это место также служит площадкой для сбора и распространения гуманитарной помощи нуждающимся.

Напомним, православные отмечают в этом году праздник Пасхи 24 апреля. Свои поздравления уже направили президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана поздравил православных граждан с праздником Пасхи