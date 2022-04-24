Глендейл, США, , 07:43 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забросил шайбу, на счету Владимира Тарасенко один голевой пас. Также отличились Джастин Фолк, оформивший дубль, Брэндон Саад и Логан Браун.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форварды Натан Смит, Боконджи Имама, Майкл Карконе и защитник Янис Мозер.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 107 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 51 очком.

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