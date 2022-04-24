Москва, , 07:43 — REGNUM Киностудия «Ленфильм» начала приём заявок от кинотеатров на повторный прокат своих фильмов. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Логотип киностудии «Ленфильм»

Основу подготовленного к повторному прокату списка фильмов составили популярные картины из «золотой коллекции». Также в этот список вошли новые фильмы студии и снятые ранее картины, которые были незаслуженного обделены вниманием зрителей.

«Мы предлагаем вниманию картины, созданные на студии в разные годы, но о которых многие практически ничего не знают, поскольку прокат их был ограничен. Возможно, это шанс для незаслуженно забытых лент найти, наконец, своего зрителя», — отметили в «Ленфильме».

Среди опубликованного студией списка фильмов, предлагаемых к повторному прокату, есть работы Геннадия Казанского, Владимира Фетина, Сергея Микаэляна, Надежды Кошеверовой и других режиссёров.

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