Донецк, , 07:39 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 10 мин. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:45 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей.

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