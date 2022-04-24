Торонто, Канада, 24 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:102.

(сс) Keith Allison Паскаль Сиакам в составе баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого 34 очка. В составе «Филадельфии» защитник Джеймс Харден набрал 22 очка.

Таким образом, «Торонто» сократил отставание в серии – 1:3. Следующий матч пройдёт 26 апреля.