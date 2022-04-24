«Торонто» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»
Торонто, Канада, 24 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:102.
(сс) Keith Allison
Паскаль Сиакам в составе баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого 34 очка. В составе «Филадельфии» защитник Джеймс Харден набрал 22 очка.
Таким образом, «Торонто» сократил отставание в серии – 1:3. Следующий матч пройдёт 26 апреля.