Владивосток, , 07:51 — REGNUM Двое людей пенсионного возраста стали жертвами пожара в жилом доме в городе Дальнегорске Приморского края. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС обнаружили на месте возгорания тела погибших, женщины 1942 года рождения (80 лет) и мужчины – 1951 (71 год).

После поступления сигнала о пожаре в двухквартирном жилом доме и хозяйственных постройках сотрудники пожарной службы выехали на вызов. Сообщают, что в тушении принимали участие две единицы техники и шесть огнеборцев.

От пожара пострадали гараж, дровник и веранда, сам дом повреждён частично. По оценкам сотрудников, площадь пожара составила около 200 кв. м.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.

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