Пекин, 24 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует к 2025 году начать испытания технологий изменения орбиты потенциально опасных астероидов, заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа, передаёт Центральное телевидение Китая.

Hubble ESA Астероид

Новая система будет включать наземный и космический комплекс для наблюдения за астероидами. Это позволит заблаговременно выявлять объекты, потенциально опасные для Земли.

Второй частью системы станет технология изменения орбиты астероидов методом столкновения с ними специальных аппаратов. В результате этого воздействия астероиды должны изменять свои орбиты, представляющие угрозу для нашей планеты.

«Благодаря этому человечество сможет по-настоящему противодействовать угрозе, которую астероиды представляют для Земли», — подчеркнул У Яньхуа.

Он добавил, что в CNSA рассчитывают приступить к испытаниям этих технологий к 2025 или 2026 году.

Подобные проекты разрабатываются и в других странах. В 2021 году в США запустили зонд DART, предназначенный для испытания технологии изменения траектории астероидов. Планируется, что зонд намеренно врежется в малый астероид «Диморф».