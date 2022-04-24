«Юта» сравняла счёт в серии с «Далласом» в плей-офф НБА
Солт-Лейк-Сити, США, 24 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:99.
(сс) tookapic
Баскетбольный мяч
Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. В составе «Юты» защитник Джордан Кларксон набрал 25 очков.
Таким образом, «Юта» сравняла счёт в серии – 2:2. Следующий матч пройдёт 26 апреля.