Солт-Лейк-Сити, США, 24 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:99.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. В составе «Юты» защитник Джордан Кларксон набрал 25 очков.

Таким образом, «Юта» сравняла счёт в серии – 2:2. Следующий матч пройдёт 26 апреля.