Санрайз, США, 24 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Андрей Чудаев Сергей Бобровский

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам из 36. Шайбы забросили нападающие Александр Барков, Клод Жиру и защитник Брэндон Монтур.

В составе «Торонто» точными бросками отметились форвард Митчелл Марнер и защитник Джастин Холл.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 120 очков. «Торонто» идёт на третьем месте в Восточной конференции со 109 очками.

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