София, 24 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Серьёзные внутренние противоречия по вопросу поставок оружия Киеву заставляют Болгарию избегать этого шага. Об этом 23 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В Болгарии нет единства по вопросу поставок тяжёлого вооружения на Украину, несмотря на активные призывы, звучащие в Европе, и давление со стороны стран-членов НАТО. В частности, пророссийская социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции, в случае, если будет принято положительное решение о поставках оружия Киеву.

Напротив, правоцентристская партия «Демократическая Болгария» заявила, что покинет коалицию в случае, если поставки вооружения не начнутся. Поскольку парламентские дебаты по данному вопросу затянулись, вопрос был отложен до следующей недели.

До сих пор властям Болгарии удавалось оставаться в стороне от поставок вооружения на Украину, ограничиваясь гуманитарной помощью и поставками касок и бронежилетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, поставки Болгарией Украине оружия и боеприпасов приведет к резкой эскалации напряженности на украинской территории.