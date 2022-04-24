Лондон, , 07:02 — REGNUM Процесс выхода из российского энергетического проекта «Сахалин-2» начала британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell. Об этом 24 апреля пишет газета Financial Times.

Отмечается, что Shell ведёт «кошмарные» переговоры о продаже 27,5% доли в месторождении. Причём этот процесс стал для компании «болезненным».

По информации издания, Shell пытается компенсировать хотя бы часть из $5 млрд, которые она теряет из-за закрытия бизнеса в России. Ее активы готовы купить китайские CNPC, Sinopec и Cnooc.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии заявили, что наблюдают за ситуацией вокруг проекта «Сахалин-2», а также за возможной покупкой китайскими компаниями доли Shell в этом проекте.

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