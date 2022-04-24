Москва, 24 апреля 2022, 06:49 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-18» 1 июня будет отстыкован от Международной космической станции (МКС). Об этом 24 апреля заявил космонавт Олег Артемьев, сообщает ТАСС.
По его словам, отстыковка грузового корабля от служебного модуля «Звезда» запланирована на 1 июня. После этого он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
«Прогресс МС-18» освободит место для корабля «Прогресс МС-20», запуск которого должен состояться 3 июня.
Ранее с помощью двигателей корабля «Прогресс МС-18» восемь раз была скорректирована орбита МКС, в том числе три раза – для уклонения от космического мусора.
Как сообщало ИА REGNUM, последнее такое уклонение было проведено 23 апреля.
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