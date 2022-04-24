Москва, 24 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-18» 1 июня будет отстыкован от Международной космической станции (МКС). Об этом 24 апреля заявил космонавт Олег Артемьев, сообщает ТАСС.

МКС

По его словам, отстыковка грузового корабля от служебного модуля «Звезда» запланирована на 1 июня. После этого он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-18» освободит место для корабля «Прогресс МС-20», запуск которого должен состояться 3 июня.

Ранее с помощью двигателей корабля «Прогресс МС-18» восемь раз была скорректирована орбита МКС, в том числе три раза – для уклонения от космического мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее такое уклонение было проведено 23 апреля.