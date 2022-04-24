Санто-Доминго, 24 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Партия наркотиков общим весом 195 кг была изъята в ходе спецоперации сотрудниками Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

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Упаковки с уже расфасованным наркотическим веществом были обнаружены и конфискованы в порту города Санто-Доминго, столицы Доминиканы. Уточняется, что груз с наркотическим веществом был подготовлен к отправке в Пуэрто-Рико.

В настоящее время сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков разыскивают причастных к организации наркотрафика.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии полицией Ирана 560 кг наркотиков в провинции Бушер. Кроме того, были арестованы трое подозреваемых в контрабанде наркотических веществ.