Москва, , 06:46 — REGNUM Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в жилом доме Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным возгорание произошло на седьмом этаже, передают «Известия».

Пожарные Mchs.gov.ru

Жилой дом пострадал от возгорания в ночь на 24 апреля. Пожар был ликвидирован в 2:59. Возгорание заняло площадь в 60 кв. м.

Отметим, что в результате пожара погиб один человек. Жителей дома на Кутузовском проспекте эвакуировали.

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