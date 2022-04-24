Москва, 24 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в жилом доме Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным возгорание произошло на седьмом этаже, передают «Известия».

Mchs.gov.ru Пожарные

Жилой дом пострадал от возгорания в ночь на 24 апреля. Пожар был ликвидирован в 2:59. Возгорание заняло площадь в 60 кв. м.

Отметим, что в результате пожара погиб один человек. Жителей дома на Кутузовском проспекте эвакуировали.