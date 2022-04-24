Оренбург, , 06:38 — REGNUM Жительницы Оренбурга проявили бдительность и не стали передавать неизвестным звонившим деньги для якобы спасения своей родственницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

65-летней женщине позвонила неизвестная, которая представилась её дочерью и сообщила, что якобы устроила ДТП и для решения проблемы необходимы денежные средства. А затем трубку взял некий представившийся следователем. Однако находившейся рядом 86-летней матери оренбурженки разговор показался подозрительным. До якобы виновницы ДТП удалось дозвониться и понять, что с ней всё в порядке. После этого женщина обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, схема мошенничества «Родственник попал в ДТП» практикуется в России уже много лет. Полиция регулярно сообщает о поимке очередных мошенников.