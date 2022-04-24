Сан-Хосе, США, 24 апреля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Джаспер Уэзерби, Томаш Гертл, Тимо Майер и Ник Бонино. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

В составе «Чикаго» точным броском отметился нападающий Тайлер Джонсон.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 63 очками.

Читайте также: Шайба Наместникова принесла «Далласу» победу над «Сиэтлом»