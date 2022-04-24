Тюмень, 24 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Тюменском индустриальном университете появится центр военного обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото с официального сайта ТИУ — www.tyuiu.ru Тюменский индустриальный университет

Организация учебного военного центра в ТИУ намечена на 2024 год, но управление ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ совместно с вузом приступили к работе по созданию центра уже сегодня.

Начальник управления, полковник Владимир Демиров подчеркнул, что управление ракетного топлива и горючего заинтересовано в воссоздании подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов на базе одного из ведущих вузов страны нефтегазового профиля.

Отмечается, что в настоящее время в России офицеров-специалистов готовят в 37 учебных военных центрах при граждансктх вузах.

Как ранее сообщало РЕ, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что центры военного обучения появятся практически во всех вузах страны

https://regnum.ru/news/society/3258405.html