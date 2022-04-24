Южно-Сахалинск, 24 апреля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в районе островов Курильской гряды. Об этом 24 апреля сообщила геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 01:35 по всемирному координированному времени (04:35 мск). Эпицентр землетрясения находился в 127 км на юго-восток от острова Симушир. Ближайший населённый пункт, посёлок Курильск, в котором проживает около 1700 человек, находился в 392 км на юго-запад от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине 20 км. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,8 на территории Камчатского края.