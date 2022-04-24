Даллас, США, , 06:10 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Даллас Старз» (сс) DalStars9

В первом периоде хоккеисты «Сиэтла» забросили две шайбы. Отличились нападающие Райли Шихан и Янни Гурд.

Во втором периоде «Даллас» смог сравнять счёт благодаря голам Джейсона Робертсона и Роопе Хинца, а победную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников с передачи Дениса Гурьянова.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 93 очка. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 58 очками.

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