Париж, , 06:25 — REGNUM Местные власти Французских портовых городов вынуждены за свой счёт заниматься перемещением заблокированных из-за санкций грузовых судов, принадлежащих гражданам России. Об этом сообщает телеканал France 2.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Антироссийские санкции внесли свои коррективы в работу французских портов. Многие суда застряли на таможне из-за того, что владельцы из России попали под санкции. Так, габариты одного судна препятствуют работе с другими кораблями, поэтому его необходимо постоянно перемещать.

Вице-председатель регионального совета города Бретани Стефан Перрен отметил, что на перемещения уходит много денег. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше передвижений придётся совершать.

По информации телеканала, на одно из судов потратили порядка 50 тыс. евро.

От этой ситуации страдают и российские моряки. Он продолжают получать заработную плату, однако их банковские карты на территории Франции заблокированы.

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