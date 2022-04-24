Москва, 24 апреля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Разминирование частных домов в Херсонской области по просьбам местных жителей проводят российские военные инженеры. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Разминирование

«Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участки мирных жителей и в частные дома попадают десятки снарядов в результате обстрелов со стороны украинских националистов. При этом многие из них не разорвались, но все равно представляют опасность.

В огороде одного из домовладений был обнаружен авиационный боеприпас.

Российские военные инженеры ежедневно выезжают на разминирования по заявкам местных жителей. Для обезвреживания боеприпасов и взрывоопасных предметов они используют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2).

Читайте также: Глава ЛНР Пасечник наградил медалями сапёров ВС России