Киев, , 05:55 — REGNUM Полный список оборудования, необходимый для безопасной эксплуатации украинских ядерных объектов предоставили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) киевские власти. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 24 апреля на сайте международного агентства.

«МАГАТЭ обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины в обеспечении безопасности и надежности ее ядерных объектов. Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — уточнил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

В список, отправленный украинскими властями МАГАТЭ содержит различные приборы для измерения уровня радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы энергоснабжения и дизельные генераторы.

МАГАТЭ сообщило, что Украина сообщила о ротации персонала на Чернобыльской АЭС, она состоялась 19 апреля и стала третьей с начала спецоперации России на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МАГАТЭ сообщил о целенаправленном создании на Украине затруднений с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды.

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