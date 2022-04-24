Тюмень, 24 апреля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В общежитии Тюменского индустриального университета образовались трещины в стене. В связи с чем переселили четырёх студентов. сообщает портал 72. ru со ссылкой на пресс-службу ТИУ.

Фото с официального сайта ТИУ — www.tyuiu.ru Тюменский индустриальный университет

«Сначала трещин было немного, за ними наблюдали. А потом, когда проблема усугубилась, трещин стало штук 25», — пожаловались студенты журналистам издания.

В пресс-службе ТИУ подтвердили факт аварийной ситуации в общежитии на улице Нагорной, 6.

«Ведутся работы по диагностике трещины в здании между 8-м и 9-м этажами. Четверых студентов, проживающих в комнатах на этих этажах, переселили в другие комнаты этажом ниже», — пояснили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что опасности для проживающих в здании студентов данная трещина не представляет.