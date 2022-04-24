Нур-Султан, , 05:58 — REGNUM Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан государства с праздником Пасхи. Свои поздравительные слова президент направил 24 апреля, передаёт пресс-служба главы Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент оценил важность Пасхи для верующих людей. Он заявил, что праздник «вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся».

«Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе», — отметил Токаев.

Глава Республики пожелал православным здоровья, успехов и благополучия, и чтобы праздник наполнил дома любовью и счастьем.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана поздравил православных сограждан с Рождеством