Каракас, , 05:58 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава Колумбии готовится осуществить диверсии в стране против сотрудников силовых структур. Об этом Мадуро заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого вёл Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — заявил президент.

По его мнению, сначала произойдёт нападение на полицейских, что отразится на боевом духе и эффективности структуры. Затем нападут на штабы полиции и армии.

«Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю — это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией», — подчеркнул Мадуро.

Напомним, что дипломатические отношения между странами были разорваны в феврале 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэльская армия обнаружила тайник с оружием и наркотиками