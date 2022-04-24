Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:103.

(сс) Keith Allison Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 39 очков. В составе «Бруклина» защитник Брюс Браун набрал 26 очков.

Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 26 апреля.