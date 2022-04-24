Москва, , 05:11 — REGNUM Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни. Об этом 24 апреля написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале, поздравив православных с этим праздником.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Светлая Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни, наполняет надеждой и добром, вдохновляет на благие дела», — написал Володин.

Он пожелал всем «пасхальной радости, здоровья и благоденствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздничная церковная служба прошла на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

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