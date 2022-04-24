Токио, , 05:07 — REGNUM Семь человек были обнаружены в районе исчезновения круизного судна на севере Японии. Об этом 24 апреля сообщило агентство Kyodo.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

Круизное судно KAZU 1 («Кадзу ван»), на борту которого находились 24 пассажира и два члена экипажа, вышло утром 23 апреля из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район населённого пункта Сяри, где расположены живописные водопады, привлекающие внимание туристов. Сигнал бедствия поступил от экипажа судна около 13:15 по местному времени (07:15 мск), затем связь прервалась.

К возможному месту нахождения судна были направлены вертолёты и патрульные катера. Затем в поисково-спасательной операции было решено задействовать силы самообороны Японии.

В связи с произошедшим премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою поездку в юно-западные префектуры страны и срочно вернулся в Токио для координации действий спецслужб и Сил самообороны в связи с инцидентом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении круизного судна на севере Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Японии тонет экскурсионное судно