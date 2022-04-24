Тампа, США, , 05:03 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Никита Кучеров Wayne

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Пэт Марун. На счету защитника Михаила Сергачёва один голевой пас.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились защитники Роман Йози и Александр Каррье.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 104 очка. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 93 очками.

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