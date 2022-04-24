Киев, 24 апреля 2022, 05:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Российской Федерацией, если состоится референдум на территориях страны, которые он считает оккупированными. Об этом Зеленский заявил 23 апреля, передаёт ИА Красная весна.
Еще одним условием для отмены переговоров, помимо проведения референдума, Зеленский назвал уничтожения украинских граждан в Мариуполе.
Напомним, ранее президент Украины заявил, что Киев начал получать оружие от западных государств, о котором их просили.
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