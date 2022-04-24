Киев, , 05:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Российской Федерацией, если состоится референдум на территориях страны, которые он считает оккупированными. Об этом Зеленский заявил 23 апреля, передаёт ИА Красная весна.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Еще одним условием для отмены переговоров, помимо проведения референдума, Зеленский назвал уничтожения украинских граждан в Мариуполе.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что Киев начал получать оружие от западных государств, о котором их просили.

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