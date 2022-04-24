Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Анкару состоится 25 апреля. Об этом сообщили 23 апреля в офисе главы международной организации.

Un.org Антониу Гутерреш

В Турции у Гуттереша запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Какие вопросы будут обсуждаться на предстоящих переговорах, не раскрывается.

На следующий день, 26 апреля, генсек ООН отправится с визитом в Москву, где планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным.

После чего, 28 апреля, Гуттерешу предстоит совершить визит на Украину, где он встретится с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой и украинским лидером Владимиром Зеленским. Также генсек ООН обсудит с работающими на Украине сотрудниками всемирной организации «расширение гуманитарной помощи» местному населению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите генсека ООН Гутерреша на Украину.