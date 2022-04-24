Вашингтон, 24 апреля, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом в рамках предварительного карда UFC Fight Night 205 (Vegas 52). Турнир прошёл в Лас-Вегасе (США).

(сс) Andreas Arcabic UFC

29-летний Хандожко победил своего 37-летнего соперника техническим нокаутом на последней минуте второго раунда. Бойцы выступали в полусреднем весе.

В 2019 году Хандожко провёл два боя в UFC – в дебютном он победил шведа Ростема Акмана единогласным решением судей, а после этого уступил соотечественнику Рустаму Хабилову. После этого он не выступал на протяжении 2,5 лет.

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