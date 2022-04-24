Триполи, Ливан, 24 апреля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Не менее 45 человек удалось спасти с затонувшего катера в порту ливанского города Триполи. Об этом 24 апреля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

Как уточнил агентству министр общественных работ и транспорта страны Али Хамия, на борту затонувшего судна находились 60 человек, из них удалось спасти 45 человек. Обнаружено тело одного ребёнка. Поисково-спасательная операция в месте крушения катера продолжается, к ней привлечены военные.

Отделение ливанского Красного Креста уточнило, что в порт Триполи были направлены десять машин скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Триполи были спасены большинство людей с затонувшего в порту катера. Уточняется, что пассажирами на судне были в основном граждане Сирии.