Никосия, , 03:47 — REGNUM Президента Кипра Никос Анастасиадис заявил, что последствия событий на Украине повлияют на страну. Таким мнением глава государства поделился 23 апреля в рамках пасхального послания, передаёт ТАСС.

Никос Анастасиадис European People's Party

«Сегодня, к сожалению, в результате военных действий на Украине мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире», — заявил Никос Анастасиадис.

Он отметил, что власти государства намерены сотрудничать с политическими силами и социальными партнёрами для принятия мер, способствующих смягчению нового кризиса.

Президент Кипра также подчеркнул, что остров справился с пандемией коронавируса, которая началась в 2020 году. Это удалось сделать благодаря целенаправленным мерам правительства государства.

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